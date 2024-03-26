Erdoğan bir kez daha ''sabır'' istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde ekonomik dar boğaz ve yüksek enflasyonla birlikte git gide daha da artan geçim sıkıntılarının "gelip geçici olduğunu" belirterek bir kez daha "sabır" istedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı mitinginde konuştu.

Seçmenden bir kez daha "sabır" isteyen Erdoğan "Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir." dedi.

Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada "Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz rahatlayacak. Enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor"" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dağıyla, bağıyla, insanıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Bizim yazgımız, milletimizi sevmektir, Aksaray'ı sevmektir. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Bugüne kadar girdiğimiz her seçimde yanımızda yer aldığınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizler yanımızda oldukça bize durmak, duraksamak yok. Büyümede, milli gelirde, ihracatta, sanayide, tarihimizin en iyi günlerini gördük.

Can yakan enflasyonla boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yaptık. Maaşlarda ve ikramiyelerde de yüzde 50 yükseltme yaptık. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elmiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek verelim kaybolup gidiyor.

Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti kullanarak milletimizi karamsarlığa sürüklemek istiyor. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.

Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

Bugün dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var. Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı diğer yanımızda Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyoruz. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına şahit oluyoruz.

Son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırı ile biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz.'

Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.