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  4. Erdoğan'dan Filistin için yoğun mesai

Erdoğan, Ceyazir lideriyle görüştü

Erdoğan, Ceyazir lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Etiketler recep tayyip erdoğan filistin israil cezayir
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