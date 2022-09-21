  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu hitabının ardından, BM Genel Merkezinde liderlerle görüşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

İlk görüşme
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson'dan sonra gelen yeni Başbakan Liz Truss ile ilk kez görüşmüş oldu.

Etiketler erdoğan ingiltere başbakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski kocasını öldürüp, intihar etti
Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge, Amsterdam'da aşka geldi
Müge Anlı'da şoke eden anlar: 40 yıllık karısını bırakıp, komşusuna aşk şiirleri yazdı
Zabıta memurundan evli kadına iğrenç taciz: Benimle beraber ol sinirin kalmaz
FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Asgari ücret, emekli ve memur zamları için dikkat çeken iddia!
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı için tarih açıklaması
Heyecanlandıran açıklama: ''Türkiye'de üretiliyor, altını sollayacak!''
Türkiye'nin ilk kadın deniz koruyucuları göreve başladı
Nostradamus'un 3. Dünya Savaşı kehaneti gerçek mi oluyor?