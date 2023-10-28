Erdoğan: İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Büyük Filistin Mitingi'nde yaptığı konuşmada, ''İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içindeyiz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.'' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı “Büyük Filistin Mitingi” gerçekleştirildi.

Mitingin başlamasına dakikalar kala helikopter ile miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana inmeden önce bir süre havadan kalabalığa baktı.

Erdoğan’ı taşıyan helikopter bir süre kalabalık üzerinde tur attıktan sonra miting alanına iniş yaptı.

Erdoğan daha sonra kurulan sahneye gelerek alandaki vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerini, gazilerini rahmetle anıyorum. Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar hüküm vuranları minnetle yad ediyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanların kıyamete kadar okunması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük millet ve devletiz ki ne gücümüz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kanidir. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl coşkusunu yaşarken, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

Tıpkı Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Ortaasya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar millet, milliyet neymiş öğretmişiz. Kalplerini ve gözlerini bizlere çeviren kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz için bugün de Gazze için kıyamdayız.

"YAZIKLAR OLSUN"

Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir kimdir bundan bihaber olan bedhahlar talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım.

''BU ÜLKE İÇİN ADANA NE İSE GAZZE DE OYDU''

Bugün birileri Gazze'yi uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor hatta bunu açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için bu ülke için Adana ne ise Gazze de oydu. Tıpki Edirne ne ise Üsküp'ün Mardin neyse Musul'un Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının bir parçasıydı. Nereden nereye geldik?''

''ZİHNİMİZDEN VE KALBİMİZDEN SÖKMEK İÇİN DE HER TÜRLÜ FIRILDAĞI ÇEVİRDİLER''

Bizi kanımız kadar sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ne yazık ki ayırdılar. Zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağı çevirdiler. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şu muhteşem toplantıdan bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmamasına izin vermeme azmi ile ayrılmalıyız. Türkiye tarihi ile kültürü ile medeniyeti ile büyük bir devlettir. Türkiye asla bitmeyecek büyük tehditlerin hedefinde bir ülkedir.

''İSRAİL ÇOK RAHATSIZ OLDU''

Hamas terör örgütü değildir dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. İnşallah ne diyoruz biz buna iman etmişiz. Galip olan sadece Allah'tır. Biz sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz kendi istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz.

''İSRAİL SEN BİR İŞGALCİSİN, ÖRGÜTSÜN''

Ya İsrail sen buralara nasıl geldin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu konuşamıyorlar. Seni ziyarete geliyorlar senden adeta af diliyorlar. Biz mazlumlardan yanayız.

BATI'YA TEPKİ: YENİDEN BİR HİLAL HAÇLI MÜCADELESİ Mİ ESTİRMEK İSTİYORSUNUZ?

Dün Ukrayna savaşında katledilen siviller için gözyaşları dökenler bugün masum çocukların ölümünü sessizce seyrediyor. Ukrayna'da ölenler için gözyaşı döktünüz de Gazze'de ölen bu yavrular için niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı size sesleniyorum; siz yeniden bir hilal haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisinde iseniz biliniz ki bu millet ölmedi dimdik ayakta. Aynı kararlılıkla Libya'da ne ise Karabağ'da ne isek bilesiniz ki Ortadoğu'da da oyuz.

''BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ''

Terörle mücadele adına hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen kazandık. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

''GAZZE'DEKİ KATLİAMIN EN BÜYÜK SORUMLUSU BATI''

Amerikası ile Avrupası ile tüm piyonları Batı'dan bahsediyorum. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Gazze'de yaşanan katliam topyekun Batı'nın eseridir. Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur. Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman para ile satın alarak araç kullanmayı sever. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın bu kirli taktiği de artık deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye'de karşımıza çıkarılan teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Arkasında Amerika ve İsrail var. Para ise para silah ise silah. Bunlar veriyorlar. Bunları biz biliriz.

''İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR''

İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içindeyiz. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Ama Batılı liderler İsrail'e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey Batı ne kadar çocuk, kadın ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin?

''GAZZE'DE SAVUNMA DEĞİL KATLİAM YÜRÜTÜLMEKTEDİR''

Gazze'de savunma değil katliam yürütülmektedir. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi? Her taraf karanlık hiçbir şey yok. Davos'ta siz öldürmeyi iyi bilirsiniz demiştim. Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Gazze'de doktorlar operasyonlarını karanlıkta yapıyor. Dünya bunu biliyor sessiz kalıyor.

''DÜN GECEDEN BERİ YAPILANLAR BİR CİNNET HALİDİR''

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana şehit olan çocukların sayısı 3 bin 600'ü şehitlerin tamamının sayısı da 7 bin 700'ü bulmuştur. Dün geceden beri yapılanlar bir cinnet halidir. Tüm vahim tabloya rağmen Gazze halkının sergilediği vakur ve kararlı duruş tarihe şanlı bir direniş destanı olarak yazılacaktır. İnşallah zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gideceği günleri de göreceğiz.

İSRAİL YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Boyunuzu da çapınızı da aşan tavırlarla Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Gelin bugün bize kulak verin mazlumlara yardım ulaştırma taleplerimize kulak verin. Diyalog çağrımıza kulak verin. Ey İsrail oylama yapıldı Birleşmiş Milletler'de (BM) 120 ülke İsrail'e ateşkes için evet deyin dedi. 40 ülke çekimser kaldı 13-14 ülke İsrail'in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun bundan sonra da mahkum olacaksın. BM bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı. İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz. İsrail topraklarında kaç sivilin hayatını kaybettiği bile doğru dürüst açıklanmadı. Hayatını kaybeden her sivil için biz üzüntülüyüz.''