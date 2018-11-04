Erdoğan kabul etti: ''Hata yaptık!''

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında, MHP ile yerel seçimde ittifak yapılmayacağını, ancak Cumhur İttifakı’nın devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, “Asla incitici söylemlere girmeden kampanyamızı yapacağız. MHP ile ortamı gerecek, gereksiz polemik yaratacak söylemlerden kaçınılması ve hassas olunması çok önemli” dedi.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için komisyonlar kurulacağı, merkez yoklaması yapılacağını kaydeden Erdoğan, aday belirlemede “eş, dost, akraba olmayacağını” söyledi. Genel seçimlerde bazı yerlerde milletvekili adayı belirlemesinde yapılan hataların hiç umulmadık sonuçlarının olduğuna dikkat çeken Erdoğan, aynı hatanın yerel seçimde tekrarlanmamasının çok önemli olduğunu söyledi.

MYK’nin ardından MKYK üyelerine de Ankara, İstanbul ve İzmir için anket yapan Erdoğan, üyelerden her bir il için belediye başkanı adayı olarak bir ismi yazmalarını istedi. Kapalı zarfla isimleri alan Erdoğan, anketten kimlerin çıktığı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

