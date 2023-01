Erdoğan memur ve emekliler için maaş zam oranlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katıldı. Erdoğan bu toplantıda memur ve emekliler için ek zam ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Erdoğan açıklamasında "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Erdoğan ayrıca büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanların da yasal düzenleme ile işlerine geri döneceğini söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Memur-Sen konfederasyonlarının değerli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözleşmeliye kadro şöleni programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında kamu görevlilerimizin tamamının miladi yılını tebrik ediyor, hayırlı, huzurlu bir yıl diliyorum.

Dünyanın her ülkesinde ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görünen bir ülke konumuna geldik. 2023 senesini ihracatta da hedef büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki Aralık ayına göre yüzde 64,52 olarak açıklandı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Enflasyon oranlarının belli olması memur ve Emekli maaşlarının da şekillenmesi anlamına geliyor. Memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Artık bu personellerimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi, sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimali ile karşılaşmayacak. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, Yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Aynı çatı altında görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkanlardan istifade ediyorsa sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir. Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum.

Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geri plana itilmekten kendilerini kurtaramaz. Sendikaların gücünü belirleyen bir diğer unsursa toplumla aynı hissiyatı paylaşmasıdır. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin amacı olarak kullanılmışlardır. Bu acı hakikate defalarca şahitlik ettik. Bu ülkede farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük.

Günümüz Türkiyesinde artık bu sendikacılık anlayışının hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikle ideolojik sendikacılıktan kurtulmuştur. Büyükşehir Belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler. Attığımız bütün bu adımlarda Memur-Sen gibi kuruluşlarımızın da payı var. Memur-Sen daima milletin ve milli iradenin safında yer almıştır. 27 Nisan bildirisinden Gezi Olayları'na, 15 Temmuz ihanetine kadar tüm saldırıların üstesinden Memur-Sen camiasıyla birlikte geldik.

Her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz Memur-Sen'le gelecekte de omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Kardeşlerim son 20 yılda bir taraftan saldırıları göğüslerden diğer taraftan da milletimizin her bir bireyine hizmet ettik. Kimsenin inancına, hayat tarzına müdahale etmedik. Tüm vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna, samimiyetle riayet ettik. Elbette bu süreçte hemen her yıl kamu görevlilerimizin haklarını iyileştiren adımlar attık.

Konut edindirme yardımı kısa adıyla KEY, yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 20.3 milyar liranın hak sahiplerine ödenmesini biz gerçekleştirdik. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız. 17,1 milyar lira tutarındaki kaynağı, onları da çalışanlarımıza yine biz ödedik. Ne dedik devlet vatandaşına borçlu olamaz, bunu ödeyeceğiz dedik. 6'lı masada olanlar var ya, onlar bu süreci iyi bilirler. İçlerinde bir tanesi var, devlet olarak bunu hemen ödeyeceksin diyen benim, bu talimatı veren benim. Ve bunları şakır şakır ödedik. Ayrıca YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen subayların haklarını iade ettik. Memurlarımızın hafta sonu tatillerinde izinsiz şehir dışına çıkma yasağına son verdik. Kurumlar arası ücret dengesini tesis ettik. 2011 ve 2013'te yaptığımız düzenlemelerle 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik.