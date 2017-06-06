Erdoğan safını belli etti ! ''Katar krizinin arkasında...''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler iftar programında konuştu. "Bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa, biz de gereğini yaparız." diyen Erdoğan, "Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır." dedi. Erdoğan, Körfez'deki Katar krizi ile ilgili de "Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz. Katar'ın terör zanlısı olarak tavzif edilmesini çok ağır buluyoruz. Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftar yemeğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Küresel anlamda zor dönemlerden geçiyoruz.

Afganistan ve İngiltere başta olmak üzere kalleş terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum.

Teröristin kimliğine, mağdurların milliyetine bakmadan tüm terör eylemlerini lanetliyoruz.

"BEN SENİN DOSTUMUM" DEMEK İŞİ ÇÖZMÜYOR

"Ben senin dostunum" demek işi çözmüyor. Onun için biz lafla peynir gemisini yürütmüyoruz. Bize icraat lazım. Bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa, biz de gereğini yaparız.

Taktik sebeplerle bile olsa işgal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti yürüten, kimi zaman rejimle kimi zaman DEAŞ'la işbirliği yapan bir terör örgütüne arka çıkmak, asla doğru değildir. Siyasi çözüm vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan bir inisiyatifin başarı şansı yoktur.

Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz. Böylesi bir yapıyı tarif edecek tek ifade, 'terör örgütü' kavramıdır.

"HAYATİ BİR HATA YAPTIKLARINI ÇOK YAKINDA ANLAYACAKLARDIR"

Bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa, biz de gereğini yaparız.

Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır.

Kato Dağı'nın tepesinden bin metre dikey aşağı kuyu, onun altında şehir, bakıyorsunuz 100 metre, 200 metre dağın altında şehirler, mağaralar, inler ve oralarda bütün lojistik malzemeler, silahlar, her şey oralarda ve maalesef dost bildiklerimizin silahları oralarda stoklanmış."

"SURİYE VE IRAK'IN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYELİM"

Ne Irak ne Suriye topraklarında gözümüz yok. Oralarda gözü olanlara sesleniyoruz; Suriye ve Irak'ın bölünmesine fırsat vermeyelim.

Cerablus'tan DEAŞ'ı çıkardık, Rai'den çıkardık, Dabık'tan çıkardık, El Bab'tan çıkardık. 'Gelin bu işi beraber yürütelim' dememize rağmen, bu işi bizim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz PYD ve onun silahlı kanadı YPG ile yürüteceklerini söylediler. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Ama bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa biz de gereğini yaparız.

Sizi rejim çağırmış olabilir, bizi halk çağırıyor. Biz insani yardımlarımızı sürdürüyoruz.

BM Güvenlik Konseyinde varlığını sürdüren statüko, günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Birçok alanda bu yapının neden olduğu sıkışmışlığı yaşıyoruz.

Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere güvenlik sistemi zamanın ruhuna göre güncellenmelidir.

196 ülkenin de dönerli olarak içinde yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi lazım.

AK Parti reformcu ruhunu kaybetmemiştir.

Bundan sonra daha girişimci ve aktif bir Türkiye ile karşılaşacaksınız.

KÖRFEZ'DE KATAR KRİZİ

Katar'a karşı yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen söylemek istiyorum. Karşılıklı diyalogla çözülmelidir. Katar'ın soğukkanlı tutumunu takdirle karşılıyoruz.

Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Katar'ın terör zanlısı olarak tavzif edilmesini çok ağır buluyoruz.

Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor fakat bunu şu anda çözebilmiş değiliz.

Katar'la ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.