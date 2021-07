Erdoğan Sakarya'da ''müjde'' verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış törenine yaptığı konuşmada, ''Şimdi bir müjde veriyorum. İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Aşı olunmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de müjde verdi. Erdoğan, "İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* 2 yılı aşkın sürenin ardından yeniden sizlerle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Gerçekten çok özledim. Bu salgın bizi birbirimizden ayırdı.

* Tank Palet Fabrikası'nda fabrikamızda yapılan işleri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek için yoğun gayret içindeyiz. Birileri savunma sanayindeki adımları engellemek için iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi marka haline getirmeyi başardık. İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır.

* Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

* Çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Kürek Kano Tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda tesisin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele, bu konuda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Sağlıkta 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi bugün açıyoruz.

* Elmalı ve Kaynarca Topçu Göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol meydan park millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden olacak Cadde 54'ün açılışını da bugün yapıyoruz.

* 740 konut, 35 dükkan ile 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eserlerin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

* Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimiz, hizmet ve yatırımlarımızla konuşuyoruz. Geçmiş ihmallerin neticesi olan eksiklerini tamamlamayı hedefledik. Kimsenin kökenine, inancına bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmete ulaştırmak için çalışıyoruz.

* Sıkıntılarımız tabii var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek azme biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Bırakın gelişmiş ülkeler bile çaresiz kalırken biz Türkiye'yi en ileriye taşıdık.

* Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile bu aşıları ücretle yapıyor. 50 sterlin, 100 avro... Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler böyle olmaz belli bedel alın. Hayır.

* Biz kim için varız. Halkımız için varız. Tüm vergiler neden alınıyor. Halkımız için... Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yatırım ve işletmesinin önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Neden yapıyorlar dediler, biz de halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye dedik. Salgın döneminde bu hastaneler can simidimiz olmuştur. Şimdi bir müjde veriyorum. İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz.

* Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaş üstü herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumak için bir an önce aşılarını olmalarını bekliyorum.

* Muhalefetin çapsızlığını her alanda görüyoruz. Biz ülkemizi SİHA, TİHA, tanklarla, topuyla, uçağıyla, her alanda öne çekmeye çalışırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını otoyollarla, tünellerle donatırız. Karşı çıkarlar...

* Biz ülkemizi diplomaside saygın konuma yükseltiriz. Gittikleri her yerde ülkemizi şikayet ederler. İşte Kanal İstanbul tartışmalarını takip ediyorsunuz. Bu tartışmalar kazandırılan her projede yaşanmıştır. Aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu eserlerin milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz.

* Ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. Karşımızda bu ülke için tek bir dikili ağacı olmayan bir zihniyet var. Kim bu CHP. Elindeki 3-5 belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarladığı yalanlara milletimizin karnı toktur.

*Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon, eski rakamla 30 milyar liralık yatırım yaptık. 3366 adet yeni derslik kazandırdık. Sakarya Uygulamalı bilimler Üniversitesini kurduk. 10639 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 44 adet spor tesisi inşa ettik. 2 milyar lirayı aşan sosyal yardım yaptık. 52 sağlık tesisis kazandırdık.

* 1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı. Yakında yapımına başlıyoruz. 100 yataklı acil durum hastanesi inşa ediyoruz.

* Sakarya'ya sadece hızlı treni değil, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk. Modern metro araçlarını üretiyor. 1995'te temeli atılan Karasu limanını tamamladık. 2 baraj, 3 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 gölet daha inşa ediyoruz. Tamamladığımız tesislerle 44 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 38 bin araziyi daha sulamaya açacağız. Çiftçilerimize 2 milyar destek sağladık. Bay Kemal haberin var mı?

* 2002'de 167 bin sigortalı vardı bugün 300 bin sigortalı var şehrimizde. Sakarya'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Şimdi Taraklı'ya da inşallah yıl sonuna kadar doğal gazını vereceğiz. Şu an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız burada talimatı verdik, eğer doğal gaz verilmezse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın önüne gelebilirsiniz. Beni de çağırın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın törende yaptığı açıklamalardan notlar;

Güçlü bir sağlık sistemi hayati bir önem taşıyor. Koronavirüs salgınında bir kez daha ortaya çıktı. İyi yetişmiş insan gücüne sahip nadir ülkelerdeniz. Sağlık sistemimizin geldiği nokta uzmanlar tarafından da takdir edilmektedir. Bugün mevcut altyapımıza güç katan bir yatırımın daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum Hastanesi, kadın polikliniği, çocuk polikliniği ve ameliyathanelerden meydana geliyor.

10 farklı sağlık yatırımının Sakarya'da inşası devam ediyor. Acil durum hastanemiz inşaat aşamasına gelmiştir. 2002'de 235 olan uzman tabip sayımız 880'e çıktı. 610 pratisyen hekimimiz mevcut. Hemşire sayımız 3116 sayısına ulaştı. Hemşirelerimiz doktorlarımız sağlık çalışanlarımız insan üstü gayret göstermektedir. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Her ferdi en az 1 doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmek istiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un törendeki açıklamalardan notlar;

Sosyal konut projeleri yapıyoruz. Bu sıcaklığı mutluluğu gelecek nesillerimize yaşatabilmek için projelerimizi geliştiriyoruz. Sosyal konut seferberliğinde yine Ayşe abla ile Fatma ablanın beraber aynı sokakta yaşayabildiği projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki hafta 19 yılda 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacağız.