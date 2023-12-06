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Erdoğan Yunanistan'a gidiyor

Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı nedeniyle Yunanistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı nedeniyle yarın Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanının başkanlıkları ve ilgili Bakanların katılımı ile Atina’da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

Etiketler erdoğan yunanistan ziyaret
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