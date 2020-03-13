Erdoğan yurtiçi programını iptal etti!

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm programlarının ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklâl Yerleşkesi’nde yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Spor Toto MAKÜ Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışı için 13 Mart Cuma günü saat 14.30’da Burdur’a gelecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı gün saat 15.00’te Lavanta Tepesi Otel Konferans Salonu 3’üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenine de katılması, ardından da Bucak ilçesine geçmesi planlanıyordu.