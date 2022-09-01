  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'a çok sert sözler: ''Milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek''

Erdoğan'a çok sert sözler: ''Milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek''

Erdoğan'a çok sert sözler: ''Milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek''

Elektrik ve doğalgaza gelen son zamların ardından açıklamada bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki gösterdi. İnce, "Fatura ödeme sırası sana da gelecek!" dedi.

Eylül ayında elektrik ve doğalgaza zam geldi. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında da yüzde 49,5 oranında artış yapıldı.

Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, ticarethane tarifesine de yüzde 30 zam yapıldı.

ERDOĞAN’A SERT TEPKİ

Art arda gelen zamlara Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı;

“Konutta, sanayide elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar mutfaktaki yangına körükle gitmektir. Marketlerde sorumlu arayan Erdoğan; faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye bu milleti batırdın. Fatura ödeme sırası sana da gelecek!”

Etiketler muharrem ince doğalgaz doğalgaza zam elektrik elektriğe zam zam tepki recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk F-16'larını hedef almışlardı: Yunanistan'ın provokatif hamlesine ABD'den yanıt
Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış, sel ve dolu yağışı uyarısı
Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı
Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptali için TFF'ye başvurdu
Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
En yakın dostu bir timsah: Kimlik kartı bile çıkartmış...
Bağ-Kur'lu ve memurlar EYT'li sayılacak mı? EYT hakkında tüm merak edilenler....
Elektriğe ve doğalgaza küçük dil yutturan zam!
Türkiye'nin en güçlü motoru ilk kez görücüye çıktı!
Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosuna Ece Ronay'dan tepki: Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye