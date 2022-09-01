Erdoğan'a çok sert sözler: ''Milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek''

Elektrik ve doğalgaza gelen son zamların ardından açıklamada bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki gösterdi. İnce, "Fatura ödeme sırası sana da gelecek!" dedi.

Eylül ayında elektrik ve doğalgaza zam geldi. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında da yüzde 49,5 oranında artış yapıldı.

Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50, ticarethane tarifesine de yüzde 30 zam yapıldı.

ERDOĞAN’A SERT TEPKİ

Art arda gelen zamlara Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı;

“Konutta, sanayide elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar mutfaktaki yangına körükle gitmektir. Marketlerde sorumlu arayan Erdoğan; faiz sebep, enflasyon sonuç diye diye bu milleti batırdın. Fatura ödeme sırası sana da gelecek!”