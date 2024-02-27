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Erdoğan'dan A Haber'in kadın muhabirine: ''Kendine gel!''

Erdoğan'dan A Haber'in kadın muhabirine: ''Kendine gel!''
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen A Haber'in kadın muhabirinin bir sorusuna verdiği "kendine gel" yanıtıyla dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı sonrasında AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık etmek için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan, genel merkeze girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Bahçeli doğum gününüzü kutladı mı sorusuna Erdoğan "Devlet Bey yaşım miktarınca güller gönderdi" yanıtını verdi.

Yeniden Refah Partisi'nden gelen açıklamalarla ilgili olarak Erdoğan "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi bir değil. Bizden ayrılmış veya bize tavır alanları aday gösterdiler. Yeniden Refah genel seçimdeki tavrından kopmuş vaziyette" dedi.

Erdoğan, muhabirin 'Sirk cambazı' ifadesi kullandınız açıklamasına 'Kendine gel, onların adını anmadım' dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Bizim planımız F-35'ten ziyade F-16'lara odaklanmış bir durumdayız. 'F-16'larla ilgili nasıl adımlar atılır' bunları konuştuk."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan kendine gel ahaber a haber muhabiri
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