  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul

Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul

Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan Beştepe'de kritik bir kabul gerçekleştirdi. Türkiye'ye gelen IKBY Başbakanı Barzani, Erdoğan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı görüşmede Türkiye-Irak ilişkilerinin ele alındığı ifade ediliyor.

Etiketler Erdoğan beştepe kabul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın geri çekildi
İstanbul'da dehşete düşüren kavga! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu
Asgari ücret belli oldu!
4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan zanlı yakalandı! Vahşeti itiraf etti
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı
Marmaris'te yanan ormanlar bu teknikle küllerinden doğdu
Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu
İstanbul'da depremde en çok zarar görecek ilçesi açıklandı
Çanakkale'de 100 kiloluk bir canavar zıpkınla yakalandı! O anlar kamerada
Motorine zam geldi!