Erdoğan'dan Beştepe'de kritik kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan Beştepe'de kritik bir kabul gerçekleştirdi. Türkiye'ye gelen IKBY Başbakanı Barzani, Erdoğan tarafından kabul edildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı görüşmede Türkiye-Irak ilişkilerinin ele alındığı ifade ediliyor.