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Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilerin maaş düzenlemesine ilişkin ''Yılbaşına gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?'' sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''İnşallah'' dedi.

TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı gerçekleşti. Özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap eden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

BAKAN YERLİKAYA’YA SAHİP ÇIKTI

Erdoğan, kendisine yöneltilen Ankara'daki terör saldırısı sorusuna karşılık "İçişleri Bakanı görevini yaptı" yanıtını verdi.

EMEKLİ MAAŞI SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin emekli maaşlarına yapılacak zam sorusuna, 'Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi' dedi.

Erdoğan, 'Yılbaşı'na gelmeden zam müjdesi duyurulur mu?' sorusuna ise, ''İnşallah'' yanıtını verdi.

BAHÇELİ'DEN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Öte yandan MHP Lideri Bahçeli, 28'inci dönem 2'nci yasama yılının açılışına katılmak üzere TBMM'ye geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, emekli maaşlarıyla ilgili bir görüşmelerinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Bizim tekrar özel bir görüşmemiz olmadı. Ama cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa süre de sonuç verirler diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 

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Etiketler recep tayyip erdoğan emekli maaşı zam
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