Erdoğan'dan İnce'ye Fetullah Gülen resti: ''Hadi açıkla''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya giderek izin aldığını iddia eden Muharrem İnce'ye yanıt verdi. İnce'ye Pensilvanya'ya kimle gittiğini açıklama çağrısı yapan Erdoğan, "İspat edemezsen namertsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Akhisar Stadyumu'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"24 Haziran'da milletimizden yeniden hizmet için yatırım için destek istiyoruz. Güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Akhisar kupayı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğini gösterdi. Kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası'nı kazandılar ve Akhisar'a getirdiler. 100 milyon liralık bir maliyetle şehrimize kazandırdığımız stadın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Anamuhalefetin cumhurbaşkanı adayı yatırım falan anlamam diyor. Yerli otomobil için Erdoğan 20 yıl geriden geliyor diyor. Bu ülke yerli otomobilini üretecek. Bunu bu ülkenin devleri yapacak. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah. Sadece otomotiv ihracatından 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce sen nerede geziyorsun? Kanalistanbul'u tanımam diyor.

Tanıtımında Bay Kemal ne diyor, Muharrem gel gel diyor. Kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı çağırışa bak. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor, genel başkan okuyor. Bu işi ne kadar küçülttüklerini gösteriyor.

"SİYASET DÜRÜSTLÜK İSTER"

AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiğimi söylüyor. Şimdi İnce bak buradan sana nasihatta bulunayım. Siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı, sen de yalana başladın. benim Pensilvanya'ya giderek izin alarak AK Parti'yi kurduğumu söylersen ispat etmen gerek.

"İSPAT EDEMEZSEN NAMERTSİN"

Şimdi sen bu iddiada bulundun, ispat etmen gerekir. İspat edemezsen namertsin. Biz istişarelerimizle birlikte sadece halktan ve haktan aldığımız izinle yola çıktık. Açıkla bakalım ben kimle gittim Pensilvanya'ya. Açıklamazsan namertsin. Yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

"HİZMETLERİN BEDELİNİ İDAM SEHPASINDA ÖDEDİ"

Dün 27 Mayıs darbesinin yıldönümüydü. Merhum Menderes yaptığı hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi. Rahemtli Menderes'i asanlarla Özal'a dünyayı zehir edenler aynıdır. Menderes'i idam edenlerin arkasında CHP zihniyeti vardı. AK Parti'yi kapatmak isteyenler CHP zihniyetiydı. İBB Başkanı oldum, Başbakan oldum, Cumhurbaşkanı oldum aynı çeteyi karşımda buldum. 15 Temmuz'da milletimizle darbe girişimine maruz kaldık.

"ELLERİNDE OLSA BİZİ DE DARAĞACINA ÇIKARACAKLAR"

Aynı zihniyet tankları selamlayarak karşımıza çıktı. Ben Marmaris'ten İstanbul'a geliyorum, Bay Kemal 23.17'de Atatürk Havalimanı'nda tanklar orada. Bay Kemal orada tankları selamlıyor ve Bakırköy Belediyesi'ne geçiyor. kahvesini yudumluyor. Lafa gelince de darbecilerin karşısına ben çıkarım diyor. Eğer ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkartacaklar ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor. Milletimizle birlikte yürüdükçe bunların hevesleri kursaklarında kalacak.

"AFRİN'DE 4 BİN 481 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bize milletimizin sevgisi ve desteği yeter. 24 Haziran'da bu mankurtları sandığa beraber gömeceğiz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. eli kanlı terör örgütleri eğitilip silahlandırılıp üzerimize salınıyor.

Afrin'de 4 bin 481, Irak'ın kuzeyinde 423, yurtiçinde ise 415 teröristin etkisiz hale getirildi. Mehmedim çalışıyor, Mehmedim cansiperane gidiyor.

BATI'YA MİTİNG TEPKİSİ

Bizim arkadaşlarımıza devlet görevleri için dahi ülkelerindeki toplantılara Almanya'da katılma izni vermiyorlar, PKK'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar.

Aleyhimizdeki afişleri polis gücüyle orada tutuyorlar. Benim milletimle gönül köprüm var. Bunu kaldıramazsınız ki. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey George ey Hans bizim aramızı açamayacaksınız. Bizim milletimizle aramızda öyle bir bağ var ki onu engellemeye gücünüz yetmez. Sanıyorlar ki kapıları kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz."