Erdoğan'dan Özgür Özel'e: ''Ayakları titremeye başladı''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya mitinginde yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, ''Sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça ayakları titremeye başladı'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitinginde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Antalyalılar, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sordum şu anda katılım nedir diye. Verilen rakam şu, 80 bin. On binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. 31 Mart'a hazır mıyız? Yeniden Antalya diyor muyuz?

Ben size inanıyorum. Kumluca destan yazıyor, öyle mi? Kemer ne durumdasınız? Sağ olun, var olun.

Antalya turizmiyle, tarımıyla, insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur veriyor. Antalya sadece artık turizmin ve tarımın değil diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline geldi. Antalya Diplomasi Forumu'nu izlediniz değil mi? Antalya artık dünyanın birleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerinin artmasına katkı sağlıyor.

"SEÇİMLER HESAP VERME DÖNEMLERİDİR"

Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik. Hesaptan kaçanlara 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz?

Antalya 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Bu kardeşiniz, Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı, başında. Cumhur İttifakı olarak kabine bizde mi? Cumhur İttifakı ve hükümet olarak iş başında olduğumuza göre 31 Mart'ta yerel yönetimi bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi çöpten çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

"CHP GENEL BAŞKANI 'DEM'LENDİ"

Siyasi hayatımız boyunca hep ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız anlayışına sıkı sıkıya bağlı kaldık. Ama ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki, bir türlü ıslah olmuyor, bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya vesayetçilerden, ya darbecilerden, ya emperyalistlerden son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni genel başkanı, seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor; gerçek niyetinizi saklayın diyor. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. Milleti kandırın diyor. Dürüst davranın demiyor da maskelerinizi takın sakın çıkarmayın diyor. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların niyeti biliyor. Sandıkta hesaba çekilecekleri gün yaklaştıkça ayakları titriyor. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar. CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile DEM'lendi. İttifak yaptı. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da utanmadan DEM'le ittifakımız yok diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar.

Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz. Biz ne yapıyorsak alın terimizle yapacağız, ne kazanıyorsak emeğimizle kazanacağız. Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlamazsa, sahip olduğu refah seviyesini nasıl koruyacak.

Antalya zübük siyasetçi oyunlarına gelmez. Antalya 31 Mart'a Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Antalya'ya birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız? Antalya evet diyorsa bu iş bitmiştir. Ramazan'a az kaldı. Bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz.

Son 21 yılda Antalya'ya 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP'nin burada bir yatırımı var mı, yok. Şehrimizde üniversite sayısını 5'e yükselttik. 116 adet spor tesisi inşa ettik. 66 sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtasıyla 5 bin 570 konutun yapımını tamamladık. 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

Antalya'nın dört bir yanında yapımı devam onlarca yol projesi var. Bunları da birer birer hizmete alacağız. Antalya'ya 21 baraj, 104 taşkın koruma tesisi, 20 hidroelektrik santralini de kazandırdık.

Şehrimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak için Cumhur İttifakı belediye başkanlarının arkasındayım. Bizimle yarışacak kimseyi tanımıyoruz. 31 Mart'ta sandıkta daha güçlü desteğinizi istiyoruz.