Erdoğan'dan sosyal konut için yeni tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal konut projesine başvuruların 5 milyona yaklaştığını belirten Erdoğan, ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'SOSYAL KONUT KAMPANYASINA BAŞVURU SAYISI 5 MİLYONA DAYANDI'

Eser ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut kampanyasında ilk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak, ardından bunu 500 bine çıkaracağız. Sosyal konuta başvuru sayısı 5 milyona dayandı. Eser ve hizmette yarışamayanların iftira üzerine kurdukları hezeyanlarıyla kampanyamızı karalamaya çalışmalarını üzüntüyle takip ediyoruz. 20 yıldır eser ve hizmette yarışacağımız bir muhalefetin özlemini çektik. Uzun bir süre daha aynı arayışı sürdüreceğiz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BESLENME YARDIMI GÜNLÜK 60 LİRAYA YÜKSELDİ

Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz KYK yurtlarımızda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2.5 katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz. Yurtlarımızdaki yatak sayısını 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin eğitiminden mahrum kalmamasını sağlıyoruz.

'DIŞ POLİTİKADA DAYATMALARI KABUL ETMİYORUZ'

Dünya ekonomik krizden savaşlara, siyasi çalkantılara kadar pek çok sorunla boğuşurken Türkiye olarak güçlü bir duruş sergiliyoruz. Krizleri önceden görüp, gereken tedbirleri alma konusunda herkesin takdir ettiği bir birikime sahibiz. Son 9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşturmaya mecbur bırakmıştır. Dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye'nin kazanımlarını daha ileriye taşımak için farklı bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştiriyoruz.

Ne batı için doğuya sırtımızı dönüyor ne de orta doğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz. Bir ayağımızı ülkemize sabitlerken diğeriyle de bölgemizden başlayarak tüm dünyayı kuşatıyoruz. Tarihi, beşeri, kültürel, kadim bağlarımız olan Balkanların güvenlik ve huzurunu kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Kritik dönemde Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan'a yaptığımız ziyaretler istikrar ortamının korunması açısından faydalı sonuçlar doğurmuştur.

'YUNANİSTAN BİZİM DENGİMİZ DEĞİL'

Biz dünyada savaşları, krizleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken, Yunanistan'ın her tarafı tahrik eden politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan bizim muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmamızı engellemek olduğunu biliyoruz. Ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç kendi halkına ödemek zorunda kalacaktır. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan askeri yığınaklar bizi değil, asıl yunan halkını rahatsız etmelidir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte izledik. Kendimize yeni bir yol çizdik. Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.

Ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın ilk 22 günü toplam 30 bin 970 uçuşla seyahat eden 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Sen ne yaptın onu söyle? Gidip bir musluğu çevirmekle açılış olmaz. Bak bu kadar belediyeleri kazandınız. Bu belediyeleriniz ne yaptı? Bunları söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Çünkü medeni olmak başka bir şey. İstanbul'un belediye başkanı olduğum zaman sizler suyun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. Sular akıyor muydu? Biz bu bütün işleri hallettik, gayet ucuz bir fiyata İstanbullulara verdik. Ne zaman? 1994'te.

ÇİFTÇİLERE ELEKTRİK FATURASI MÜJDESİ

Bugün kabine toplantımız bayağı neşeliydi. Bakın arkadaşlarım maşallah iyi hazırlanmışlar. Bugün de çiftçilerin elektrik faturalarıyla ilgili bir müjdeyi veriyoruz. Elektrik faturaları aylık ödenmek yerine, hasat sonunda ödenebilecek. Çiftçilerimizin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları nedeniyle bir kolaylık getiriyoruz. Çiftçiler geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vade ve faizsiz şekilde kapatabilecek.

SOSYAL YARDIM TUTARLARI YÜKSELDİ

Sosyal yardım alan vatandaşlarımız için de müjdelerimiz var. Yardım programları için 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11.5 milyar liraya çıkarmıştık. Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, öksüz yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımı 500 liradan bin liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik.

KİRACILARA DA DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Şubat ayından itibaren başvurulara alınmaya başlanan doğal gaz desteğinin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 liradan 2 bin 500 lira arasına çıkardık. 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturmaya kararlıyız. Türkiye aile desteği programımızın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı ülkemizdeki toplam hane sayısının 10'da birine ulaşacak etkinliğe kavuşturuyoruz.