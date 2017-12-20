Erdoğan'dan Türkçe ve Arapça mesaj !

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Medine Müdafaası kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'a yönelik sözlerine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki gelmişti. Erdoğan, twitter hesabından da konuyla ilgili Türkçe ve Arapça açıklamalar yaptı.



Erdoğan'ın mesajları şöyle:

Arap halkları, tıpkı Orta Asya’daki, tıpkı Balkanlardaki, tıpkı Kafkasya’daki, tıpkı diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz gibi bizim canımızdır, ciğerimizdir, gönüldaşımızdır, yoldaşımızdır.

Millet olarak, Rabbimizin rızası ve Peygamber Efendimizin hatırası uğruna, kutsal toprakları korurken döktüğümüz kanların her damlası bizim için şereftir, şandır, inşallah dar-ı bekada şefaat vesilemizdir.

Bazı ülkelerin kimi had bilmez, tarih bilmez, diplomatik nezaket bilmez yöneticileri, ne Arap halklarıyla olan kardeşliğimize ne de Rabbimizin rızası ve Peygamberimizin şefaati uğrunda verdiğimiz mücadeleye gölge düşüremez.

Uhuvvetten nasibi almamış olanların hezeyanları, Türkleri de, Arapları da, Kürtleri de, Farisileri de, diğer Müslümanları da bağlamaz. Müslüman olmanın birleştiriciliği hepimize yeter.