Erdoğan'dan yargı reformu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış törenine katıldı. Erdoğan, yargı reformuna ilişkin ''Dördüncüsünü yakında Meclis'e sunacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak projelerden Kuzey Marmara otoyolunun 7. kısmı için bir aradayız. Başakşehir Kayaşehir gibi yoğun trafiği olan bölgelere kolayca erişimi sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz.

* Tekirdağ Kocaeli ve Sakarya illerimiz de trafik rahatlığından istifade ediyor. Tamamlandığında Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyoluyla da birleşecektir. Hem nüfus yoğunluğu hem de üretim kapasitesi hem de turizm kapsamında en hareketli bölge olan Marmara'yı otoyolla kuşatmış olacağız. Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi eserler ülkemizin sembolü olacak.

* 1915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak.

* Otoyolumuzu kullanarak evine işine ve diğer şehirlere gidecek vatandaşlarımıza güvenli huzurlu keyifli yolculuklar diliyoruz. Biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız bu yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak her karış toprağa ulaşacak şekilde sürdürdük. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyet ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik.

* Her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine getirdi. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken, Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarımızı gösterdik. ;Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunamazken biz vatandaşlarımızın yanında yer aldık.

* Hibe, destek programları ve borç erteleme ile toplamda 655 milyar liralık kaynağı milletimizin emrine verdik. Hepsinin yanında olduk, vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Sağlığını korumak için geliştirdiğimiz tedbirleri, üretim, istihdam ihracatın büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Bu verimlilik projesiydi. Her alanda başardık, başarmaya devam edeceğiz.

* Bunları yaparken yatırımları devam ettik. Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018'de tehdit halinde olan ekonomik saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında köprü yol barajları tünelleri okulları fabrikaları toplu konut projelerini, hukuktan ekonomiye pek çok alanda hazırladığımız reformları bu dönemde milletimizde paylaştık. Uygulamaya geçirmeye başladık.

YARGI REFORMU PAKETİ

Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak uzlaşıp kamuoyuna sunacağız.

Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Yeni Türkiye'nin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler.

Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla şevkle heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

''İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ''

Filistin bizi bekliyor, Filistin yavruların ağlamaları ile bizi bekliyor. İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU 7. KISIM

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. kesiminde de inşa faaliyetleri tamamlandı.

10,2 kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin kalan 9,1 kilometrelik Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı arasındaki kesimi, 8,73 kilometresi ana gövde, 0,43 kilometresi bağlantı yolu olan bu kesimin, Habibler Kavşağı'ndan başlayıp, Cebeci maden ocaklarının güneyini kat ederek, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerinin altından 2x4 şeritli çift tüplü tünelle geçiyor. Hasdal Kavşağı aracılığıyla Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na bağlanıyor.

Habibler Kavşağı - Hasdal Kavşağı kesiminde, 1 adet çift tüp tünel, 6 adet viyadük, 4 adet köprü, 1 adet üstgeçit, 8 adet altgeçit, 14 adet menfez olmak üzere toplam 34 adet sanat yapısı bulunuyor.