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Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratan il! Mitingde 50 bin, sandıkta 12 bin!

Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğratan il! Mitingde 50 bin, sandıkta 12 bin!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat'ta yaptığı mitingde katılımın 50 bin olduğunu duyurmuştu. 31 Mart seçimlerinde AK Parti adayının 12 bin 651 oy aldığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde yaptığı mitingler yeniden gündem oldu. Mitingte konuşmaya başlamadan önce meydandaki katılım sayılarını açıklayan Erdoğan Yozgat mitinginde 50 bin katılım olduğunu ifade etmişti.

Yerel seçim sürecinde yaptığı mitinglerde verdiği katılım sayıları ile gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta yaptığı Yozgat mitinginde katılımın 50 bin olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın adayı Yozgat'ta AK Partili Celal Köse sadece 12 bin 651 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat'ta yaptığı mitingde katılımın 50 bin olduğunu duyurmuştu. 31 Mart seçimlerinde AK Parti adayının 12 bin 651 oy aldığı ortaya çıktı.

YENİDEN REFAH KAZANDI

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi'nin adayı yüzde 36.33 oy alarak zafer kazandı. İkinci sırada ise MHP yüzde 29.78 oy alırken AK Parti ise üçüncü parti olarak yüzde 26.81 oy aldı.

Erdoğan Yozgat mitinginde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meydana gelirken sordum. Şu anda meydandaki, bu ihtişam, 'Katılım ne kadar?' diye... Emniyetten rakamı aldım. Ne kadar dersiniz? 50 bin!"

Etiketler ak parti Yozgat yerel seçim recep tayyip erdoğan
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