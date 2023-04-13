Erdoğan'ın dava arkadaşı milletvekilliği adaylığından çekildi

1998 yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile birlikte yargılanan ve 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili adayı olarak gösterilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminden arkadaşı Necmi Kadıoğlu, İstanbul 3. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Adaylığı sonrası Esenyurt Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çekilen videonun sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesi sonrası Kadıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kadıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “akbil davasında beraat ettim, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili söylemediğim ama söylenmiş gibi gösterilen cümlelerle ilgili de beraat ettim ayrıca kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olduğu ifade edilen bu süreçte, siyasi linç ve yıpratma amacı güden YALAN-İFTİRA-KOMPLO-MONTAJ içerikli siyasi operasyonlarla, şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır” diyen Kadıoğlu, adaylıktan feragat ettiğini söyleyerek AK Parti için çalışmaya devam edeceğini de belirtti.

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE YARGILANDI

Necmi Kadıoğlu, 1994-1998 yılları arasında yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olduğu dönemde İBB Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Akbil yolsuzluğu davasında dönemin İBB Başkanı Erdoğan ile birlikte yargılanan kilit isimler arasında yer aldı.