Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bugünkü toplantısında "Arkadaşlar burası çok önemli" demesi akıllara eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı getirdi.

AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin bugünkü toplantısında "Arkadaşlar burası çok önemli" dedi, akıllara eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geldi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı, aynı zamanda Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, yaptığı konuşmalarda "Bakın burası çok önemli" cümlesiyle hafızalarda yer etmişti.

Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında "Arkadaşlar burası çok önemli" demesi akıllara istifa eden Berat Albayrak'ı getirdi.

Albayrak, istifa ettiği günden bu zamana kadar ekran önüne bir daha çıkmadı.