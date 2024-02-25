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Erdoğan'ın mitinginde pankart krizi! Bir anda kayboldu

Erdoğan'ın mitinginde pankart krizi! Bir anda kayboldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitinginde açılan ''İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın'' yazılı pankart apar topar kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Mitingde Filistin'e saldırılarını ve işgali sürdüren İsrail'e ilişkilerin kesilmesini istendi. Miting alanında "İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın" pankartı açıldı.

APAR TOPAR KALDIRILDI

Gazete Duvar’ın aktardığına göre; daha sonra pankartı açanların yanına gelen ve polis olduğu tahmin edilen bazı kişiler pankartı kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya mitinginde açılan ''İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın'' yazılı pankart apar topar kaldırıldı.

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Etiketler recep tayyip erdoğan sakarya mitingi ak parti pankart İsrail
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