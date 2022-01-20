  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan’ın Zonguldak programı iptal edildi

Erdoğan’ın Zonguldak programı iptal edildi

Erdoğan’ın Zonguldak programı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ocak 2022 günü Zonguldak’a gelerek bir dizi açılış ve toplantıya katılacaktı. Ancak Erdoğan’ın Zonguldak programı iptal edildi.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, hava muhalefeti nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Tosun, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimizde gerçekleştireceği Toplu Açılış ve İl Danışma Meclisi Toplantısı uygun olmayan hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açılışı yapması planlanan ve geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların zarar verdiği Kilimli Sahil Yolu, dalgalar tarafından bir kez daha yutuldu. O anlarda ise, işçilerin çalıştığı ve can güvenliklerinin olmadığı görüldü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kilimli Sahil Yolu’nun yoğun yağış nedeniyle dördüncü kez çöktüğünü söyleyerek şu mesajı paylaşmıştı:

“Zonguldak Kilimli Sahil Yolu İnşaatı Cumhurbaşkanı’nın yapacağı açılış için hazırlanıyor. Yanlış yapım tekniğiyle denize sıfır ve aynı kotta yapılan yol, 4.kez dalgalara teslim olmasın diye işçilerin canı tehlikeye atılıyor! AK Parti’nin bilimle, denizle, doğayla, imtihanı.”

 

Etiketler erdoğan recep tayyip erdoğan zonguldak Zonguldak programı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anadolu lisesinde iğrenç taciz! Öğrenciler, öğretmenlerini fotoğraflayıp...
Faiz karar gününe damga vuran iddia: ''Altaylı'nın istifa etti dediği isim Merkez Bankası başkanı''
BOTAŞ'ın gizli mektubu ortaya çıktı! Sanayide çarklar duracak
''Nasıl olsa 3 doz aşım var'' diyenler dikkat! BionTech'in 3'üncü doz sonuçlarından kötü haber
Yavruyken 12.5 kilogram ağırlığa ulaştı: Kefir'i görenler köpek sanıyor
KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak
Milyonlarca emekliye kritik ''emekli maaşı'' uyarısı
RTÜK Selçuk Tepeli'nin sözleri için soruşturma başlattı
Nedim Şener ve Şaban Sevinç birbirine girdi: ''O sözleri sana yediririm''
Son anket açıklandı: Erdoğan 21 yıldır böylesini görmedi!