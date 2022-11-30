Erken ya da baskın seçim derken şimdi de ''ileri tarihli seçim'' iddiası!

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayıma devam ederken gündemdeki "erken seçim olabilir", "baskın seçim yapacaklar" tartışmalarına şimdi bir de "seçim ileri bir tarihe ertelenebilir" iddiası eklendi.

Seçim tarihi tartışmaları bu kez farklı bir kulis bilgisi ile gündeme geldi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakının seçimleri ileri bir tarihe alabileceğini yazdı.

Sarıkaya, Cumhur İttifakı bileşenlerinin "Hac dönemine ve bayrama denk geliyor" gerekçesiyle seçimleri ertelemeyi gündemlerine aldığını yazdı.

Sarıkaya, Cumhur İttifakı bileşenleri ile yaptığı görüşmelerden izlenimlerini şöyle aktardı:

"TBMM’de dün parti gruplarının hemen hepsinin en etkin isimleriyle sohbet ettim…

Hemen belirteyim muhalefetin de bu konuda kafası karışık...

Çünkü bir taraftan, 'Erdoğan hemen gitsin…' propagandası yaparken, diğer yandan 'Bir ay daha kalsın, sonra yaparız!..'” demenin güçlüğünü çekiyor…

Her ne kadar seçimin TBMM’de öne alınmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden seçilme hakkı verdiği için arzu etmediklerini belirtiyor olsa da tartışmanın içine girmekten de kaçınıyor.

Nitekim dün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı’nın üç dönem seçilmesine ilişkin çağrısını da 'Erdoğan’ın üçüncü dönemi tartışmasının içine kendilerini çekme gayreti olarak' görüyor.

Son tahlilde seçimin öne alınmasına yönelik bir tutum sergilemeyip, 'Eğer öne almak istiyorsa Erdoğan’ın yetkisi var, kendisi bu kararı alsın' yaklaşımı gösteriyorlar.

14 MAYIS ÖNE ÇIKIYOR

Bu durumda Cumhur İttifakı’nın yaklaşımının ne olacağını da sorguladım.

İki görüş var…

En çok hoşlarına gidecek olan seçimin öne alınmasına yönelik kararın TBMM’den alınması.

Bunun için öngörülen iki tarih var:

Ağırlıklı olanı 14 Mayıs…

Olmazsa da 18 Haziran’ın bir veya iki hafta öncesi; Ramazan Bayramı’nın hemen sonrası…

Böyle hem Hacca gidenler hem de ikinci tura kalırsa Kurban Bayramı’na da denk gelme sorunları çözülmüş oluyor.

Diğeri de Cumhurbaşkanı’nın tartışmaları bir kenara bırakıp elindeki yetkiyi kullanarak 14 Mayıs için kararını açıklaması.

Anlaşılan o ki MHP çevrelerinde de bu ikinci görüş gittikçe ağırlık kazanıyor.

İLERİ DE ALINABİLİR…

Üzerinde hiç tartışılmayan bir diğer formül de var…

Bu formül 22 Temmuz tarihinde erken seçim kararı alınması dolayısıyla unutulsa da 2007 seçimi öncesi uygulandı.

Bir önceki seçim 3 Kasım 2002 tarihinde yapıldığı için, 2007 seçimi Kanun gereği Ekim’in son haftasına denk geldi.

Ekim 2007’nin son Pazar günü de Bayram’a denk geldiği için ileri bir tarihe alınması üzerinde uzlaşıldı ve dönemin Cumhurbaşkanı Sezer’in vetosuna muhatap olan Anayasa değişikliğine geçici bir madde eklendi ve seçimin ileri alınması olası hale getirildi.

Ancak yaşanan 367 krizi dolayısıyla 22 Temmuz 2007’de erken genel seçime gidildiği için uygulanamadı.

Nitekim AK Parti’nin etkin bir ismi ile dün sohbet ederken konu açıldığında, '18 Haziran sonrasına, ileri bir tarihe alınması TBMM’de muhalefetin 400 oyu garanti etmesiyle mümkün' dedi.

Bunun sağlanması da aslında öne alınması kadar güç bir durum; ayrıca referandum gibi bir de risk içeriyor.

Buna da kimsenin yanaşma olanağı görülmüyor." (HABER MERKEZİ)

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk gazetesindeki yazısının tamamı için...