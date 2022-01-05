Ermenistan ile normalleşme sürecinde kritik tarih belli oldu

Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır." açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları çerçevesinde yapılacak ilk görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.