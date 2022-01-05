Ermenistan ile normalleşme sürecinde kritik tarih belli oldu
Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır." açıklamasında bulundu.
Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları çerçevesinde yapılacak ilk görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri Arasındaki İlk Toplantı Hk. https://t.co/8oWp34tJZQ pic.twitter.com/KpNGIDy7g4— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 5, 2022
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