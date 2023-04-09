Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP'den milletvekili adayı oldu

Eski Adalet Bakanı ve DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, CHP Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı oldu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, partilerin milletvekilliği aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmek için önlerinde yalnızca birkaç saatleri kaldı.

DEVA PARTİSİ KONTENJANINDAN ADAY OLDU

CHP'nin saat 15.00'te YSK'ya teslim etmesi beklenen aday listesi de netleşmeye başladı. Ankara kulislerine düşen son dakika bilgisine göre eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı oldu.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

1964 yılında Hatay'da doğan Sadullah Ergin, ilk orta ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. 1987 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

5 yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünün avukatlığını yaptı. 2002 ye kadar serbest avukat olarak çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Ak Parti'de il başkanlıkları yaptı.

2002 seçimlerinde AK Parti Hatay milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 6 yıl grup başkan vekilliği ve 4 yılı aşkın bir süre Adalet Bakanlığı yaptı. 2015 haziranında üç dönem milletvekilliğini tamamladı ve sonrasında yapılan hiçbir seçimde aday olmadı. Sadullah Ergin evli ve 4 çocuk babasıdır.