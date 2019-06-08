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  4. 08 Haziran 2019 17:11

Eski AK Partili vatandaş: ''AK Parti'ye oy verirken iyiydim...''

İstanbul'un Esenler ilçesi'nde eskiden AK Partili'ye oy verdiğini belirten kadının isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadın, seçimde İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

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23 Haziran seçimine sayılı günler kala Yol Tv Esenler'de yurttaşlara "kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. Eskiden AK Partili'ye oy verdiğini belirten bir yurttaşın isyanı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Eskiden AK Partili'ye oy verdiğini söyleyen yurttaş İmamoğlu'nu destekleyeceğini söyleyince çevredeki AK Partili'liler tepki gösterdi. Gelen tepkilere "AK Partili'ye oy verirken iyiydim, cayınca kötü mü oldum?" diye yanıt veren eski AK Partili yurttaş "Allah diye diye ülkeyi sattılar. Artık herkes gözünü açsın. Allah'tan korkun Türkiye Cumhuriyeti elden gidiyor." diye isyan etti. Eski AK Partili yurttaşın isyanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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