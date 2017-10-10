Eski SAT komandosu Akşener'in partisinde !

Eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Meral Akşener'in teklifi üzerine partisine katılma kararı aldığını duyurdu.

Türkşen'in açıklamaları şöyle:

" Bugün katıldığım bir ropörtaj sırasında sorulan soru üzerine Sn. Meral Akşener’den partisine katılma teklifi geldiğini söyledim. Bu konudaki açıklamanın Sn. Akşener’den gelmesi daha uygun olmakla birlikte olay kendiliğinden geliştiği için açıklamakta sakınca görmedim. Türkiye’nin güzel yarınları adına hayırlı olacağına inandığım bu hareketi medeni bir şekilde eleştirecek olanlara teşekkür ederim. Bu arada katılma teklifini kabul ettiğimi de belirtmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın"