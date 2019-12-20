Ethem Sancak, canlı yayından vazgeçti

Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde Habertürk kanalında Ethem Sancak’ın Tank Palet Fabrikası ile ilgili gerçekleri gizleyen, saptıran açıklamalar yaptığını, kendisinin telefonla yayına katılarak yanıt verdiğini anımsattı. Bu program sırasında Ethem Sancak’ın kendisine “canlı yayında karşısına çıkma” teklifinde bulunduğunu aktaran Özkoç, özetle şunları söyledi:

“Dile getirdiğimiz gerçekler karşısında afallayan Ethem Sancak, bana çağrı yaptı; ‘Gel televizyonlarda beraber bunu tartışalım’ dedi. Daha sonra Habertürk’ün program yapımcısı değerli hanımefendi, bizzat beni arayarak, önümüzdeki Pazartesi günü Ethem Sancak, Doğu Perinçek ve İYİ Parti’den bir genel başkan yardımcısının katılacağı ‘Tank Palet gerçekleri’ ile ilgili bir program hazırladıklarını, katılıp katılamayacağımı sordu. Hemen geri dönüş yapıp, bu programa katılacağımı söyledim.

Ancak program sunucumuz beni dün akşam tekrar aradı, ‘AKP ve MHP katılmadığı için programa katılamıyor, Ethem Sancak gelmeyecek. O yüzden programı iptal ettik’ dedi. Ethem Sancak’ı programa göndermeyen ‘ağabeyini’ de televizyona davet ettik, ondan çıt yok. Gerçekler karşısında mert dayanır namert kaçar. Tank Palet bir ihanettir. Ethem Sancak, kaçtı. Onu orada kaçırtan ağabeyi, kendisi karşımıza çıkabilir.”

"BU YASA ETHEM SANCAK İÇİN Mİ ÇIKARTILACAK?"

CHP'li Engin Özkoç, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun'un 2016'da yayımlandığını anımsatarak, bu yasanın Ethem Sancak için çıkartılıp çıkartılmadığını sordu.

Özkoç, kanunun, "Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesine..." şeklindeki düzenlemesini okudu.

Bunun, Cumhurbaşkanının istediği kişiye 5 yıl süreden sonra millete ait olan toprakları bedelsiz olarak dağıtma hakkı vereceği anlamına geldiğini belirten Özkoç, bu hakkı kazananlardan birinin de Ethem Sancak olacağını vurguladı.

Özkoç, "Bu yasaya tank paleti de sokacak mısınız, onu da bedelsiz olarak Sancak'a verecek misiniz, vermeyecek misiniz?" sorularını yöneltti.