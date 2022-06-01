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Faik Öztrak: Milletine küfreden cumhurbaşkanına ilk kez şahit olduk

Faik Öztrak: Milletine küfreden cumhurbaşkanına ilk kez şahit olduk

CHP Sözcüsü Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlara "sürtük" demesine tepki gösterdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlara yönelik kullandığı "sürtük" ifadelerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Faik Öztrak, halka hakaret eden bir cumhurbaşkanını ilk kez gördüklerini söyledi.

 Öztrak, açıklamasında "İftira bitti. Küfür başladı. Milletimizin iffetli analarına küfreden beslemeleri gördük. Milletine küfreden Cumhurbaşkanı'na ise ilk kez şahit olduk. Aziz milletimiz halinizi görüyor. Dersinizi vermek için sandığı bekliyor. İftiralarınızla, Küfürlerinizle beraber gideceksiniz" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler faik öztrak chp erdoğan
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