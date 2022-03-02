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Fransa cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi: ''Türkiye'yi AB'ye almayacağım''

Fransa cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi: ''Türkiye'yi AB'ye almayacağım''

Fransa'da nisan ayında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Valerie Pecresse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB üyeliği çağrısında atıfta bulunarak ''Türkiye'yi AB'ye almayacağım'' dedi.

Avrupa Birliği üyeliği konusunda Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Türkiye'ye de gösterilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyeliğini gündeme almak için birilerinin Türkiye'ye saldırması mı lazım?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKACAĞIM"
Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un koltuğuna aday olarak gösterilen Valerie Pecresse, çarpıcı bir çıkışa imza attı. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Pecresse, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı. Türkiye hükümetinin gözdağı vermesi beni etkilemiyor. Türkiye'nin AB'ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye'ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım" dedi.

YUNANİSTAN'LA İŞBİRLİĞİ ADIMLARINI DESTEKLİYOR
Açıklamasının devamında Fransa ile Yunanistan'ın bir süre önce Akdeniz için yaptığı işbirliği adımlarını desteklediğini dile getiren Pecresse, "Türkiye bu işbirliğinin istikrarı bozacağını söylese de bu gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?
Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz? Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

Etiketler fransa cumhurbaşkanı adayı seçim vaadi türkiye ab üyeliği
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