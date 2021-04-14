Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
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