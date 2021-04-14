  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Etiketler genel kurmay abd mevkidaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir kent isyanda! Gökten kömür tozu yağıyor
Fizik kuralına meydan okuyan 7 mimarlık harikası
Vaka sayısı yine rekor kırdı! İşte son 24 saatin korona tablosu
90'lı yılların kızıl saçlı güzeli Janset yıllara meydan okuyor
''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp...
''Millete soğan patates, Saray'a 52 milyon liralık Mercedes''
İkinci el araba satışlarında en çok tercih edilen markalar belli oldu!
Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te!
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Hindular ölüme meydan okudu! Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntüler