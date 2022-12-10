Gültekin Uysal, Erdoğan'dan altığı teklifi ilk kez açıkladı

Altılı Masa'da yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 3-4 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ve kendisine gelen teklifi reddettiğini anlattı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, tv100'de yayımlanan Yüzler Kulübü programına konuk oldu. Uysal, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100.com yazarı Erdoğan Aktaş ve Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı. Uysal, 3-4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüştüklerini ve kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı.



"ŞAHSİ KARİYER PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Uysal, 'Yakın zamanda ya da geçmişte direkt ya da bir aracılık vasıtasıyla size bir mesaj geldi mi Sayın cumhurbaşkanından?' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanından bize teklif geldi. 3-4 yıl oldu. Bu kadarını söyleyeyim. Sayın Erdoğan ile bir kere görüştüm. Kendisinin beraber olmak istediğini söyledi. Biz şahsi kariyer peşinde değiliz. Partinin bir ölçüsü var. Yakın zaman önce de Sayın Bozdağ Yalova'da bir İl Danışma Meclisi'nde, 'Demokrat Parti'nin o Altılı Masa'da ne işi var?' dedi. Biz de cevabımızı verdik. Biz hiçbir şekilde böyle bir arayışın içerisinde olmadık."

"Beştepe'de mi görüştünüz?" sorusuna Uysal, "Evet" cevabını verdi.

Uysal, altılı masanın olası cumhurbaşkanı adayına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye pek çok riski depo etmiş vaziyette. Ben geç kalındığı kanaatinde değilim. Adayın öyle göktaşı gibi gökten düşecek hali yok. Bir geçmişte olduğu gibi iddiasız bir aday değil, siyasi alanda icracı iddiası olan politik figürlerden oluşacak. Aday adayı başvurularını da alıyoruz. Ana muhalefetin, lider bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasından daha tabii ne olabilir ki. İsmini de ifade ettiğiniz Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş da olmak üzere özellikle 2019 yerel seçimleriyle beraber Sayın Erdoğan’ın siyasi serüvenine baktığımızda İBB Başkanlığı’ndan başlayarak Türk siyasetinde böyle bir beklenti de oluştu. Ben bunları tabii karşılıyorum. Her siyasi partinin kendi cephesinden tüm ölçütleri kullanarak; bütün bu süreci yönetecek politik bir figürdür. O açıdan bahsettiğiniz isimlere karşı peşin peşin bir yargım açıkçası yok. "