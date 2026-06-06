Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen yoğun katılımlı törende, Gürsel Tekin partiden ihraç edilen ve istifa eden üyelere geri dönüş rozetlerini taktı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği coşkulu etkinlikte, ilerleyen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla çok daha büyük bir katılım töreni düzenleneceği açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edilen veya çeşitli sebeplerle istifa eden üyelerin partiye geri dönüşüne sahne oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve parti yöneticilerinin ev sahipliğinde il binasında gerçekleştirilen geniş katılımlı törende, yuvaya dönen üyelere rozetleri bizzat takıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının yankılandığı tören, İstanbul siyaset kulislerinde büyük ses getirdi.

İl Başkanlığında Yoğun Katılım ve Coşkulu Karşılama

Gürsel Tekin’in katılımıyla İstanbul İl Başkanlığı salonunda düzenlenen etkinlikte, yeni üyelerin ve mevcut partililerin yoğun ilgisi nedeniyle salonun tamamen dolduğu gözlemlendi. Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, kürsüye çıkan heyet partinin gelecek vizyonu, güncel siyasi gelişmeler ve hedeflenen iktidar yürüyüşü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Masada yer alan Gürsel Tekin, salondaki kalabalığa hitap ederek partinin İstanbul genelindeki çalışmalarına ve son dönemde yakalanan büyüme ivmesine dikkat çekti.

"Yolumuz Açık Olsun" Alkışları ve Rozet Töreni

Soru-cevap bölümü ve siyasi süreçlere dair yapılan değerlendirmelerin ardından, partiye yeniden katılan isimler tek tek sahneye davet edildi. Kürsüye çıkan yuvaya dönen üyeler, Gürsel Tekin ve salondaki diğer yöneticilerle kucaklaşarak tebrikleri kabul etti. "Yolumuz açık olsun" nidaları ve alkışlar eşliğinde coşkusunu paylaşan üyelere, parti yöneticileri tarafından CHP rozetleri takıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Daha Kapsamlı Tören Müjdesi

Düzenlenen bu rozet takma mesaisinin, ilerleyen günlerde daha da büyüyeceğinin sinyalleri verildi. Parti yetkilileri, ilerleyen dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat katılımıyla çok daha kapsamlı bir katılım töreni organize edileceğinin altını çizdi.

Törenin son bölümünde ise salondaki coşku adeta zirveye ulaştı. Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, partililerle birlikte yan yana durarak marşlar ve şarkılar söyledi. Mikrofonu alan yöneticiler, "Birlikte daha güçlü olacağız" mesajını vererek partiye dönüş yapan herkesi selamladı. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve il binası önünde devam eden hareketli anlarla son buldu.