Hakkında fezleke düzenlenen CHP'li vekilden tek cümlelik savunma

Katıldığı bir etkinlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri nedeniyle tehdit suçundan hakkında fezleke düzenlenen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, tek cümlelik savunmasıyla dikkat çekti.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmuştu. Muhalefet Hazırlık Komisyonu'na üye vermeyip çalışmalara katılmazken, komisyon, milletvekillerine 24 Ocak'a kadar yazılı savunmalarını iletmeleri için süre tanıdı.

"SİZE SAVUNMA VERMİYORUM"

CHP Mersin Milletvekili Başarır, Hazırlık Komisyonu'nun savunma için tanıdığı sürenin bittiği bugün tek cümlelik bir yazıyı imzaladı ve komisyona gönderdi. Başarır'ın imzasını taşıyan yazıda büyük harflerle; "Size savunma vermiyorum!" cümlesinin yer aldığı görüldü.

SÖZLÜ SAVUNMALARI ALINACAK

Hazırlık Komisyonu'nun çalışma takviminde yarın Türkkan ve Başarır için "sözlü savunmaların alınması" gündemi bulunuyor. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, 11 Ocak'ta; Başarır ile Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülmüştü.

MUHALEFET, AK PARTİ'YE RANDEVU VERMEMİŞTİ

CHP ve İYİ Parti gruplarının 1700'den fazla dokunulmazlık dosyası olmasına karşın Başarır ile Türkkan'ın dosyalarının öne çekilmesini protesto ederek katılmadığı toplantıya HDP milletvekilleri de gelmemişti. Dokunulmazlıkların komisyonda görüşüleceği gün AK Parti'nin parti gruplarını anayasa değişikliği için ziyaret etmek istemesi nedeniyle muhalefet partileri kendilerine randevu vermemişti.