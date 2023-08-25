HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

HDP'nin pazar günü yapılacak olağanüstü kongresinde, yeni eş genel başkanlarının Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak olacağı iddia edildi.

Kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek olan HDP'nin, yeni seçilecek eş genel başkanlarıyla ilgili kararını 27 Ağustos Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek kongrede alacağı belirtildi.

Eş Genel Başkan seçiminin de yapılacağı kongre öncesi yeniden eş genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yerine, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'ın geçeceği iddia edildi.

Sultan Özcan, HDP MYK’sında STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'in avukatlarından olan Cahit Kırkazak da Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi olarak görev yapıyordu.