  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu

HDP'de eş genel başkan adayları belli oldu
Güncelleme:

HDP'nin pazar günü yapılacak olağanüstü kongresinde, yeni eş genel başkanlarının Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak olacağı iddia edildi.

Kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek olan HDP'nin, yeni seçilecek eş genel başkanlarıyla ilgili kararını 27 Ağustos Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek kongrede alacağı belirtildi. 

Eş Genel Başkan seçiminin de yapılacağı kongre öncesi yeniden eş genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yerine, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'ın geçeceği iddia edildi.

Sultan Özcan, HDP MYK’sında STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'in avukatlarından olan Cahit Kırkazak da Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi olarak görev yapıyordu.

Etiketler hdp yeşil sol parti kongre Sultan Özcan Cahit Kırkazak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte azmin zaferi: Sivas'ı tek başına Antalya'ya çevirdi
Konut fiyatları için dikkat çeken tahmin
Acun Ilıcalı'dan Survivor'un eski güzeline sürpriz teklif
Dev bankaların faiz ve enflasyon tahmini değişti
Selçuk Bayraktar ABD'nin savaş uçağı gemisinde
Sabancı ailesi kaza geçirdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hastaneye kaldırıldı
Canan Karatay ''sakın'' deyip 4 yasaklı meyveyi açıkladı
Talisca Türkiye'ye dönüyor, evi bile tutuldu!
Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti
Alzheimerın en doğal düşmanları açıklandı