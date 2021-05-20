HSK için aday gösterilen isimler belli oldu

Yargı camiası tarafından merakla beklenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleri için aday gösterilen 21 isim belli oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın anlaştığı duyurulmuştu.

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Sabah'tan Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, 21 kişilik aday liste de ortaya çıktı.

Meclis'e gönderilen listeye göre, avukatlardan Bilal Temel, Alaaddin Varol ve Önder Ataseven, Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Musa Heybet ve Lütfiye Akbulut, Yargıtay üyelerinden Ergün Şahin, Faruk Şener ve Ahmet Kar AK Parti'nin adayı olarak gösterilirken, avukatlardan halihazırda HSK Birinci Dairesi Üyesi olan tecrübeli isim Hamit Kocabey, Arzu Sonsuz ve Aydın Akpınar MHP'nin adayı olarak belirlendi. Yargıtay üyeleri Sinan Esen, Reşat Koparan ve Sevinç Türközmen, öğretim üyelerinden Cumhur Şahin, Mehmet Altunkaya ve Müslüm Akıncı İyi Parti'nin adayı olarak gösterilirken, Yargıtay üyeleri Ömür Topaç, Nevzat Özsoy ve Zeynep Şahin CHP'nin adayı olarak gösterildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OYLANACAK

Belirlenen 21 kişilik listenin, komisyon raporunun hazırlanmasının ardından önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na getirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.

Sabah