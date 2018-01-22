Hükümetten ''Zeytin Dalı'' harekatı için kritik açıklama

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin açıklamalar yaptı. "Bu harekatta tek hedef PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir" diyen Bozdağ, bölge temizlenene kadar harekatın devam edeceğini söyledi. Bozdağ, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un sözlerine yanıt vererek "İşbirliğinin yolu belli, silah vermeyi durdurmak ve verilen silahları toplamaktır" dedi. Harekatla ilgili son bilgileri de paylaşan Bozdağ, "İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat sürecinde Allah'a şükür Silahlı Kuvvetlerimiz içinde şehit olan, yaralanan yoktur" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın sözleri şöyle:

Afrin bölgesinden Hatay ve Kilis illeri ile civardaki karakollara bugüne kadar 700 civarında taciz ve saldırı gerçekleşti. Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti hem Türkiye’nin hem de Suriye’yi tehdit ettiği gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturmaktadır. Şu anda Türkiye’de 370 bin civarında Suriye’den Türkiye’ye gelmiş Kürt kardeşlerimiz bulunmaktadır.

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri temizlemek, bölgeyi teröristlerin baskı, tehdit ve zulümlerinden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak 2018 cumartesi saat 17.00 itibarıyla Zeytin Dalı harekatı başlamıştır.

Zeytin Dalı harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

TÜRKİYE İÇİN TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR

Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat gelinen noktada, Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur. Zeytin Dalı harekatı meşrudur. Uluslararası toplum harekatın hukuki zemin ve gerekçeleriyle, hedefleriyle ilgili bilgilendirilmiştir.

Her toplumun sınırlarını, halkını koruması meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmıştır.

Bu harekatta hedef PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Terör örgütlerinin silahları, cephanelikleri, lojistik noktaları, mühimmatları, üsleri hedeftir. Bunun dışında bir hedef bulunmamaktadır.

Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü planlama yapılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillere en ufak zarar gelmemesi için büyük itina göstermektedir.

'Siviller vuruldu' şeklindeki haberler kara propaganda amaçlı haberlerdir. Bu tür haberleri terör örgütleri ve terör örgütü yandaşları yaymaktadır.

Zeytin Dalı harekatı bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı bir harekat değildir. Harekat, bölgede yaşayan Kürtleri, Türkmenleri, Arapları terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak içindir.

'RUSYA'YA DA BAŞKA BİR ÜLKEYE GARANTİ VERİLMEDİ'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı harekatının hedefi Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir" dedi.

FRANSA'NIN BMGK ÇAĞRISI

Fransa bildiğimiz kadarıyla, BMGK'yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı, BMGK'nın bu pazartesi yapacağı toplantının gündemine, Suriye'deki insani durumu getirmektir.

Fransa Dışişleri Bakanı, BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır.

HDP'NİN ÇAĞRISI...

Bozdağ, "(HDP'nin sokağa çıkma çağrısı) Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, herhangi bir suç oluşturan bir eylem ve söylem olduğunda hangi unsur takip edilirse bu konuda da suç oluşturan eylem ve söylem içine girenler bakımından da aynı usül işleyecektir" diye konuştu.

HAREKATTA ŞEHİT OLAN ASKERİMİZ YOK

Bozdağ, harekata ilişkin bir soru üzerine "Harekat planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri karadan harekat bölgesine girmiş durumdadır. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır. Harekat sürecinde Allah'a şükür Silahlı Kuvvetlerimiz içinde şehit olan, yaralanan yoktur. Terör örgütünün attığı roketler sonucu yaralanan, hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardır. Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum" diye konuştu.