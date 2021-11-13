Hüseyin Baş: ''Atatürk’e Ayasofya’da mevlit okutmaktan bir Yunan rahatsız, bir de….''

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından Yunan basınında çıkan haberleri göstererek "Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de..." ifadelerini kullandı.

BTP’nin izin verilmeyen Ayasofya’da Atatürk için mevlid girişimi, Yunanistan’da rahatsızlık yarattı. Yunan basını “Yeni bir meydan okuma” manşetini attı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP Lideri Hüseyin Baş, “Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …..” notuyla paylaştı.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP), 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk için Ayasofya’da mevlid okutmak için yaptığı başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedilmişti.



Valiliğin ret kararına BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış” diyerek tepki göstermişti.





BTP’nin Ayasofya’da Atatürk için mevlid girişimi Yunanistan basınında da yer aldı. Yunan haber sitesi Pentapostagma, haberi “Türkler Ayasofya'da Kemal Atatürk için dua hazırlıyor” başlığı ile verirken,

Bahalonews, Türkler Ayasofya Camii'nde Kemal Atatürk için duaya hazırlanıyor” diye verirken,

Stoxos ise “Yeni bir meydan okuma… Türkler Ayasofya Camii'nde Kemal Atatürk için dua edecek” başlığını kullandı.



BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise sosyal medya hesabından Yunan gazetesinin haberini, “Şimdi elime ulaştı. Ayasofya Camii’ndeki mevlid talebimiz Yunanistan’da baya rahatsızlık yaratmış.

Ayasofya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için mevlid talebimizden bir Yunanlılar rahatsız oldu bir de …..” notuyla paylaştı.