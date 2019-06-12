İBB'de 275 milyon TL'lik ''adrese teslim ihale'' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin skandal ihalalerine bir yenisi daha eklendi. İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü'nün "2017 Yılı İçinde Muhtelif Kültürel Etkinlikler, Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım Ve Duyuru Hizmetleri Ve Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" adı altında Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen sanatçılara para dağıttığı ortaya çıktı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in "Kula kulluk edene yazıklar olsun!" başlıklı yazısında aktardığı bilgiler şöyle:



Türkiye, tarihinde olmadığı kadar kutuplaşmayı ve bölünmüşlüğü yaşıyor. Ayrışmayan değerimiz kalmadı gibi.

Siyaset, kamu kurumları, yazarlar, gazeteciler, spor camiası, vatandaşlar, sağlıkçılar, hukukçular, sanatçılar.

Sanatçılar demişken aklıma geldi. Türkiye'de her dönem siyasiler, sanatçıları ve kamuoyunda önde gelen isimleri yanına çekerek vatandaşı etkilemek ister.

Hatta hatırlarsınız Sayın Erdoğan, vizyon toplantısına sanatçıları davet etmiş ve birlikte fotoğrafta vermişti. Bu fotoğraf çok eleştirildi. Sonrasında bu fotoğraf gibi niceleri verildi. Hatta sanatçılar gerek TV'lerden gerek sosyal medya hesaplarından AKP İktidarına desteklerini hiç esirgemediler.

Öyle ki son dönemde Ekrem İmamoğlu'na sanatçıların destek vermesi sonrasında bir kampanya düzenlediler. Her iftar yemeğinde, Cumhurbaşkanı'nın düzenlediği davetlerde hep yandaş sanatçıları görüyoruz.

Sanatçı, yandaş olmaz. İktidarların, partilerin dümen suyuna girmez. Belli ki Erdoğan'dan bir beklentileri var.

Gördüm ki bu beklenti İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından karşılanmış.

Nasıl mı?

Anlatayım.

İBB İhalelerini incelerken bir ihale dikkatimi çekti. İBB Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü (2016/459755 ihale numarası ile) "Basın Tanıtım Duyuru Hizmeti" adı altında ihaleye çıkmış ve ihaleyi Kültür A.Ş. almış.

Peki, tutar ne kadar?

275 Milyon TL!

Peki, ihale içeriğinde ne var dersiniz?

İş tanımı "2017 Yılı İçinde Muhtelif Kültürel Etkinlikler, Muhtelif Organizasyonlar, Tanıtım Ve Duyuru Hizmetleri Ve Baskılı Materyallerin Temini Hizmet Alımı İşi" olarak belirlenmiş.

Şartname içerisinde tiyatro gösterileri var. İstenilen isimler tek tek yazılmış; Baraka Sahne, Bosphorus Karagöz Tiyatrosu, Çizgi Kukla Tiyatrosu, Erguvan Çocuk Tiyatrosu, Ortadirek Tiyatrosu, Seyyah Oyuncuları, Tiyatro Basamak, Tiyatro Karınca, Tiyatro Düş'üm, Tuzla Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Seba, Gezgin Sanat, Mehmet Özden Kukla Tiyatrosu, Oyuncu Kuklalar, Mavi Kumpanya gibi bir çok tiyatro ismi var toplamda ise 1150 adet oyun sergilenmesi isteniliyor.

Peki ya konser vermesi istenilen sanatçılar?

Olmaz olur mu hiç.

Bakın Listede ekmek kapan kimler var.

Gökhan Tepe, Hilal Özdemir, Mahmut Tuncer, Müşerref Akay, Zerrin Özer, Burhan Çaçan, Murat Kekilli, Gülşen Kutlu, Hüner Coşkuner, Doğuş, Yeşim Salkım, Alişan, Muazzez Ersoy, Emel Sayın, Emel Müftüoğlu, Hakan Peker, Nükhet Duru, Yavuz Bingöl, Fettah Can, Funda Arar, Ferman Akgün, Gülben Ergen, Baha, Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Keser, Uğur Işılak, Esat Kabaklı, Niran Ünsal, Resul Dindar, İpek Acar gibi isimlerin başı çektiği inanılmaz uzun bir liste…

Panelist konuşmacılar da var bu listede.

Erol Erdoğan. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinde genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik yaptı. TURKUVAZ Medya çocuk dergilerinin yayın danışmanlığı ve ARGETUS Araştırma Şirketinin danışmanlığını yürütüyor.

Fatma Nur Altun. Cumhurbaşkanı Danışmanı Fahrettin Altun'un eşi. THY Yönetim kurulu üyeliği, TÜRGEV ve KADEM yönetim kurulu üyesi.

Yavuz Bahadıroğlu. Mustafa Armağan isimlerini TVNET adlı kanalda Atatürk'e ve ailesine yaptıkları hakaret ve Düşmanlıkla hatırlarsınız.

Talha Uğurluel. FETÖ'den tutuklandı ve yakın zamanda tahliye edildi.

Mehmet Emin Gerger, Merve Şebnem Oruç, Şaban Kızıldağ...

Dahası da var…

Mim kemal Öke, Ebubekir Sofuoğlu, Alev Alatlı, Sibel Eraslan gibi isimler listede uzayıp gidiyor. Yandaş gazetelerin köşe yazarları ve yandaş kanalların ekran yüzlerinin bir çoğu listede var.Tam 595 kişi!

Kitap alımı da var listede..

TÜRGEV'in Üniversitesi İbn Haldun Ünv. Rektörü Recep ŞENTÜRK'ün "Malcolm X" adlı kitabından 11.000 adet ..!

Sahne kurulumu, ses tesisatları, kitap, broşür basım işleri, danışman kadrolar.. yok yok...

Benim, sizin çocuklarımızın 275 milyonu sadece bir ihale neticesinde bu kişilere dağıtıldı. Şimdi Fotoğrafı tekrar gözünüzün önüne getirin ve bir daha düşünün.

Orhan Gencebay'ın da dediği gibi…

Kula kulluk edene yazıklar olsun.

Kaynak Yeniçağ: Kula kulluk edene yazıklar olsun!