İbrahim Tatlıses neden aday olamadı ? Açıklama geldi

AK Parti İzmir’den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e aday listesinde 7. sıranın verildiği, ancak üst sıralarda olmaması sebebiyle Tatlıses’in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı ileri sürüldü.

Tatlıses, iddialara Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak yanıt verdi.

"Böyle aslı astarı olmayan haberler nereden çıkar, anlamış değilim" diye yazan Tatlıses, bu haberi ve ithamları asla kabul etmediklerini belirterek, şunları paylaştı:

"Ben gönül verdiğim partimin her kararına saygılıyım. 7 de olsa, hiç olmasa da benim boynum kıldan ince. Sanırım bunu artık anlamış olmalısınız. Banayüce Allah tarafından verilen yetenek ile makamların büyüğü bahşedilmiş zaten çok şükür. 10 kere aday olsam, mesele makam veya güç değil, mesele gönül verdiğim Sayın CumhurBAŞKANIMIN, partimin yanında olduğumu göstermektir."

Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti.