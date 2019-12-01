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  4. 01 Aralık 2019 10:58

İçişleri Bakanı Soylu: ''Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yaptığı darbe girişiminin önemli ismi olan Adil Öksüz hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: ''Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz''
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İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan ve serbest bırakılan FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu “Başkent Kulusi” programında gündeme dair soruları cevaplandırdı. “Adil Öksüz Almanya’da mı” sorusu üzerine Soylu, “Net bir şey söylememek gerekir” dedi. Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz” sorusuna ise “Bize kalsın” diye yanıt verdi. 

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