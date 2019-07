''İstanbul Sözleşmesi’yle değil Okçular Vakfı’nızla uğraşın''

Halk Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün görülen duruşmasına değinen Buldan, “Bugün Sevgili Selahattin Demirtaş’ın duruşmasına devam ediliyor. Buradan kendisine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum” dedi.

“Dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüydü” diyen Buldan, “Darbe girişiminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor ve darbecileri lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımız, demokratik siyasete yapılan darbe sonucu bugün içerideler” diye konuşan Buldan, “Biz yılmadık, yılmayacağız, demokrasi ve barıştan asal vazgeçmeyeceğiz. Dileriz bu tablo son bulur ve tüm siyasiler cezaevinden çıkar” dedi.

Buldan açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu Meclis aynı zamanda kadınların da meclisidir. Buranın erkek meclisine dönüşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Eşitsizliğin hakim kılındığı bir toplumsal düzende, ezme-ezilme ilişkisi ve bunun yıkıcı sonuçları kaçınılmazdır. Bu kara tabloda failler asla yalnız değildi. İktidardaki siyasi iradesiyle, medyasıyla hepsi yan yanadır. Kadınlara karşı işlenen her suçta, kurulan her mahkemede, yapılan her haberde bu kadın karşıtı örgütlenmeyi görüyoruz. Kadınlardan korkuyorlar.”

“DAVALARI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Geçen hafta Şule Çet davasını hepimiz takip ettik” diyen Buldan, “Dosyada olayın bir cinayet olduğu açıkça görülmesine rağmen üzeri örtülmeye çalışılıyor. Tıpkı Rabia Naz’ın ölümünde olduğu gibi. Biz bu davaları takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KRAVAT İTTİFAKINI KİMSE KURTARAMAYACAK

Buldan, şöyle devam etti: “Yine İskenderun’da 19 yaşındaki Berfin, bir erkek saldrıganın asitli saldırısı yüzünden yüzü yandı ve tanınmaz hale geldi. Kadınların mücadelesi sonucu devletin tedavi masraflarını ödemeyi kjabul etmesi bir utanç meselesidir. 4 Temmuz’da davası görülen Berfin’in yaptığı ‘Kravatla kurtulamazsınız’ çağrısına biz de destek veriyoruz. Sevgili Berfin, yalnız değilsin, bu dava hepimizin davasıdır, kadıların davasıdır. Kadınlar olarak gerçek adaleti getirdiğimizde, kravat ittifakını kimse kurtaramayacak.”

“KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ TEMEL ALAN ÜNİVERSİTE TALEBİ VAR”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘kadın üniversiteleri’ne de değinen Buldan, “Kadınların kadın üniversitesi talebi yok, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan üniversite talebi var” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ GASP ETTİRMEYECEĞİZ”

İktidar ve yandaş basının kadına yönelik şiddetin önlenmesinde büyük önem arz eden İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan, “Kadınlar bu sözleşmeden asla geri adım atmayacaktır. Kadınlar olarak İstanbul’u 23 Haziran’da nasıl kurtardıysak İstanbul sözleşmesini de öyle sahipleneceğiz, gasp ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

“Kadınların İstanbul Sözleşmesi’yle uğraşacağınıza gidin Okçuluk Vakfı’nızla uğraşın” diyen Buldan, “Çok istiyorsanız avcı topluma geri dönebilirsiniz. Zaten iktidardan gittiğinizde eril zihniyetinizin gereği olarak bol bol okçuluk yaparsınız” dedi.

“YARGI PAKETİ DEDİLER, S-400 PAKETİ GETİRDİLER”

Buldan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Yargı paketi dediler, s-400 paketi getirdiler. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barış iken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor. Türkiye ittifakı dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. “Bu ülkeyi kadınlar yönetseydi ne S-400 olurdu ne güvenlikçi politikalar. Demokrasi, özgürlük, adalet, yeni yaşam olurdu. Kadınlar olarak bunu mutlaka başaracağız. Kadın partisi HDP bunun için var.”