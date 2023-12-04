İYİ Parti yerel seçim için kararını verdi

İYİ Parti'de bugün yapılan Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası oy çokluğuyla yerel seçimlere tek başına gitme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti ve "yerel seçimde işbirliği yapalım" teklifini sundu. CHP'nin teklifinin ülke genelini değil Ankara ve İstanbul gibi illeri kapsadığı öğrenildi. Meral Akşener ise Özel'in teklifini partisinin Genel İdare Kurulu'na danışma kararını verdi.

"HÜR VE MÜSTAKİL"

İYİ Parti'de bugün Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı. Özgür Özel'in yerel seçimlerde iş birliği teklifini değerlendiren GİK toplantısı sona erdi. GİK oy çokluğuyla seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararını aldı.

Parti Sözcüsü Zorlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Genel İdare Kurulumuz bugün toplandı ve nihai bir karara vardı. Ancak öncesinde şunları paylaşmak istiyorum. İYİ Parti 'umut ışığı' kurulmuştur. İYİ Parti'yi Türkiye kurmuştur. Mahalli idare seçimi İYİ Parti açısından iktidar rotasının belirlenmesinde yeni bir yol olacaktır. Genel İdare Kurulumuzun kararını duyurmak istiyorum. Birkaç gün içinde istişarelerde bulunulmuştur, görüşler açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu siyasi tarihimizde çok da örneği olmayan demokrasi şölenine dönüşmüştür bizim için. Kurulumuz yerel seçimlere 'hür ve müstakil olarak' girme kararı almıştır. Zafere giden yolda her yol mübahtır anlayışına karşıdır cesurların hareketi. İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine özü başımıza gideceğiz ve seçmenlerimizin karşısına iyi birer adayla çıkacağız. Bu kararın milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Karar oy çokluğuyla alınmıştır. Hepimiz partinin aldığı bu kararın arkasında duracağız.