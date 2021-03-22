Kabine değişikliğiyle ilgili bomba iddia!

AK Parti kongresi öncesi kulislerde kabine değişikliği iddiaları konuşulurken Ak Parti'ye yakın isimler değişiklik için bu gece açıklanabileceğini iddia etti.

AK Parti kongresi öncesi kulislerde kabine değişikliği iddiaları çokça konuşulurken, AK Parti'ye yakın isimler kabine değişikliğinin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanabileceğini ifade etti.

Jurnal Türkiye'nin AK Parti’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Çarşamba gününü kadar yeni kabinenin açıklanmasına kesin gözüyle bakılırken, son gelişmelerden sonra AK Parti’de parti içindeki bir çok isim bu gece Resmi Gazete’de yeni kabinenin açıklanmasını bekliyor.

Sır gibi saklanıyor…

AK Parti’de kabine değişikliği parti içinde de sır gibi saklanıyor. Görüşlerini aldığımız AK Parti’ye yakın kaynaklar Erdoğan ve yakın çevresi dışında parti içinde kimsenin kabine değişikliğinin ne yönde olacağı hakkında bilgi sahibi olmadığını, bu gizliliğin sebebinin de parti içi gerilim yaratmamak olduğunu belirtti.

Berat Albayrak dönebilir, çünkü…

Son günlerde en çok konuşulan söylentilerin başında Berat Albayrak’ın AK Parti’de yeniden görev alıp almayacağı geliyor. Edindiğimiz bilgiye göre Berat Albayrak’ın olası dönüşü için kabine değişikliğinden sonrası bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın yeni kabine değişikliği ile bakanlıkları siyaseten etkisizleştirmeyi ve etrafındaki ekibi siyasetin merkezine koymayı amaçladığı da kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

Olası kabine değişikliği sonrası Berat Albayrak’ın Erdoğan’ın daha yakınında olacağı bir göreve -Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı gibi- getirilmesi bekleniyor.

Jurnal Türkiye