  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kaftancıoğlu'dan AK Parti'ye rest: ''Kişiyi ve belgeleri açıklarım!''

Kaftancıoğlu'dan AK Parti'ye rest: ''Kişiyi ve belgeleri açıklarım!''

Kaftancıoğlu'dan AK Parti'ye rest: ''Kişiyi ve belgeleri açıklarım!''
Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen bir kişinin meclis üyeliğine devam ettiğini ve eğer gereği yapılmazsa belgeleriyle birlikte açıklayacağını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Partili bir ismin milletvekili adayı yapılmasına rağmen büyükşehir meclisine katılmayı sürdürdüğünü söyledi. Kaftancıoğlu, "Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!" diye yazdı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımları şöyle:

"AKP’nin İstanbul’da MV’li listelerini oluştururken işlerine geldiği zaman yasaları ve kanunu nasıl tanımadığının somut örneğini belgeleriyle açıklayacağım birazdan. Yakalandınız! Sehven dışında ne diyeceksiniz meraktayım.

Milletvekili listesine girmiş birinin istifa etmeden başvurduğu adaylıktan sonra meclis üyeliğine de devam etmesi mümkün olamaz. Ayrıca listeye yazılan birinin de bugün Büyükşehir meclisine katılması mümkün değildir.

Örnek verecek olursam CHP’den istifa eden ve listelerde yer bulamayan İBB Meclis üyemiz Doğan Subaşı nasıl İBB meclis üyesi değil ve toplantılara katılamıyorsa bu kişi için de aynı kurallar ve kanunlar geçerli. Gereği yapılmazsa kişiyi ve belgeleri açıklayacağım!

Madem idare edin diyorsunuz @DoanSubasi gelsin İBB meclisini yönetsin, istifa eden diğer iki arkadaşımızda bugün yapılacak BŞ meclisine katılsınlar diyeceğim ama demem çünkü CHP olarak biz yasalara saygılıyız. İşimize gelince yasa tanımazlık yapmadığımız gibi pazarlık da yapmayız."

 

Etiketler gereği gereği yapılmazsa ak parti chp canan kaftancıoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu fotoğraftaki asıl hayvanı göremiyorsunuz!
Yüzbinlerce kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
Muharrem İnce, ''seçim ikinci tura kalırsa...'' sorusuna bu yanıtı verdi
Bitti, bitiyor derken.... Açıklama geldi, büyük aşk bitti; boşanıyorlar!
Pentagon'dan sızan belgeler Ukrayna savaşının sırlarını ortaya çıkarttı
Nehir kenarından vahşet çıktı! 3 genç kız katledildi
Bir seçim anketinden daha aynı sonuç çıktı
Erdoğan'ın ''müsvedde'' dediği profesörü Prof. Dr. Naci Görür açıkladı
Metroda sokak şarkıcısına tekme tokat dayak
Kemal Özkiraz ''son kez'' anket sonuçlarını paylaştı