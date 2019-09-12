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  4. 12 Eylül 2019 17:04

Kandil'den Ahmet Davutoğlu için dikkat çeken açıklama

DTK eski Eş Genel Başkanı, PKK yöneticisi Nurettin Demirtaş, PKK’nın Avrupa’da yayın yapan Özgür Politika gazetesinde kaleme aldığı yazısında "Davutoğlu Türkiye'nin demokratikleşmesine hizmet edebilir" dedi.

Kandil'den Ahmet Davutoğlu için dikkat çeken açıklama
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DTK eski Eş Genel Başkanı, PKK yöneticisi Nurettin Demirtaş, PKK’nın Avrupa’da yayın yapan Özgür Politika gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Nurettin Demirtaş, “HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararının da bu sürece denk getirilmesi tesadüfi değildir. Bu da halkın eylem kapasitesini sınırlamaya, refleksleri yatıştırmaya dönük bir özel savaş oyunudur. Öyle olmasa kararın alındığı gün tahliyeyi de gerçekleştirirlerdi. İnfaz rejimi kendilerinin elindedir ve yasalara göre bile derhal serbest bırakılması gerekirdi” dedi.

AK Parti MYK’sı tarafından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında alınan “ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmesi” kararını değerlendiren Nurettin Demirtaş, Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım arasında yaşananları hatırlatmasına da değinerek “Geri adım atmazsa Davutoğlu bu tutumuyla geçmişte ortağı olduğu suçlarını belki affettirebileceği gibi Türkiye’nin demokratikleşmesine de hizmet edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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