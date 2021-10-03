Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu Kulübü Seçimleri'ne tavır koydu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Derya Gödek, Anadolu Klübü seçimlerine, Kılıçdaroğlu adına, müdahale etti.

Kamuoyunda fazla bilinmez ama, Anadolu Klübü, parlementerler için çok özel bir yerdir. Eski, yeni tüm parlamenterler üye olabilir.

Ankara'da şubesi, Büyükada'da dinlenme tesisi olan bu klüp, tüm önemli siyasi gelişmelerin konuşulduğu, kulisinin yapıldığı bir yer.

CHP, bugün Abant'ta önemli bir toplantı yapıyor. Abant'ta kamp kuran CHP, önümüzdeki dönemin stratejisini planlıyor.

Bugün aynı anda da, Anadolu Kulübü'nün genel kurulu var. Yeni yönetim seçilecek.

Kulislere yayılan son dakika bilgisine göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Derya Gödek, bu sabahtan itibaren Anadolu Kulübü üyesi CHP'li vekilleri arayarak, şu mesajı iletti:,

" Sayın Kılıçdaroğlu, seçilecek yeni listede Tekin Bingöl ve Uğur Bayraktar'ı görmek istemiyor. "

Kılıçdaroğlu'nun haberi olmadan, özel kalemin böyle bir girişimde bulunması, neredeyse imkansız.

Peki, o zaman Kılıçdaroğlu, neden Tekin Bingöl ve Uğur Bayraktar'ı yeni yönetimde istemedi ? Şu an net bir bilgi yok. Bakalım sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak.