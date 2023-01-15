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Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi daha

Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi daha
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kadınlarla ilgili yapacakları düzenlemelere değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."

Etiketler reform kemal kılıçdaroğlu chp seçim seçim vaadi
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